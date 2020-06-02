Fenerbahçe, Serkan Reçber ile anlaştı

Yeni sezon yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de bir isim daha kesinleşti. Geçtiğimiz günlerde eski futbolcularından Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe katan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da genel müdürlük görevini yapan Serkan Reçber ile anlaştı.
SCOUT EKİBİ KURACAK
44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı ve takımın başında yer alacağı öğrenildi.
SERKAN REÇBER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
İstanbul Bakırköy’de 1975 yılında dünyaya gelen eski milli futbolcu Serkan Reçber, futbol hayatına Zeytinburnu takımı alt yapısında başlamıştır.
Türkiye A Milli takım formasını da giyen Serkan Reçber 20 yaşında Fenerbahçe takımına transfer olmuştur.
Daha sonra sırasıyla Dardanelspor, Vanspor, Rizespor, Bakırköyspor, Zeytinburnuspor, Göztepe, Mersin İdman Yurdu, Bursaspor, Yimpaş Yozgat, Eskişehirspor, Antalyaspor, Güngören Belediyesi, Anadolu Selçukspor takımlarında forma giymiş en son kariyerine Güngören Belediyespor takımında nokta koymuştur.
Her iki ayağını da çok iyi kullanan Reçber, uzun yıllar Ön Libero pozisyonunda futbol oynamıştır.
44 yaşındaki Serkan Reçber, an itibarıyla Kasımpaşa’da genel müdürlük görevini üstlenmektedir.
Geçtiğimiz günlerde teknik ekibe eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu katan Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da görev yapan Serkan Reçber'le anlaştığı iddia edildi. 44 yaşındaki eski futbolcunun Sarı-Lacivertlilerde scout ekibi kuracağı öğrenildi.
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