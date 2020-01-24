Fenerbahçe scout ekibi genç yıldız için teknik heyete rapor sundu

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Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Fatih Terim'in Galatasaray yönetimindeki büyük rahatsızlığı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?

Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşanıyor Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşanıyor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

City Max'i istiyor City Max'i istiyor F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.

Cengiz'den Kartal'a tepki Cengiz'den Kartal'a tepki Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.

Fatih Terim'den yönetime ağır Arda yanıtı! Fatih Terim'den yönetime ağır Arda yanıtı! Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

'Para yoktu neden geldiniz!' 'Para yoktu neden geldiniz!' Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”