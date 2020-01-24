Fenerbahçe scout ekibi genç yıldız için teknik heyete rapor sundu

Harcama limiti konusunda hâlâ rahatlayamayan Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Ekvador Ligi'nde Independiente forması giyen Jhon Jairo Sanchez'i listesine aldı. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için teknik heyete rapor verilirken, bir görüşme gerçekleştirileceği iddia edildi.
(Fotomaç)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yaptığı her basın toplantısı sonrası başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerle karşı karşıya geliyor. Peki bu çatışmanın arkasında yatan sebep ne? Konunun Arda Turan ile ilgisi var mı?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
F.BAHÇE’NİN Alman yıldızı Max Kruse’nin de talipleri artıyor.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor maçını locasında izledi.
Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u rövanşta 2-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman, Çebi ve yönetimine yüklendi: “Para yok diyorlar. Kimse ‘aday olun’ demedi. Neden oldunuz!”
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman'ın eylül ayında Burak Yılmaz ile imzaladığı ve 2022'de sona erecek yeni mukaveleye göre 34 yaşındaki yıldız oyuncu, 25.2 milyon TL garanti ücret alacak. Bonuslarla birlikte rakamın 34.8 milyon TL'ye çıkma ihtimali bulunuyor. Ayrıca sözleşmede yer alan opsiyon kullanma hakkı da Beşiktaş'tan alınarak Burak Yılmaz'a verildi.