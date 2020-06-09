Fenerbahçe savunmayı dünyaca ünlü yıldıza emanet edecek

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu Son dakika: Fenerbahçe hocasını buldu Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız geliyor Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.

Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Beşiktaşlıların korktuğu başına mı geliyor! F.Bahçe, Kartal'ın eski yıldızına teklif yaptı... Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.

Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Cazibe noktası artık Trabzon! Trabzonspor'dan üç büyüklere çalım Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e yanıt Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Neymar az daha üvey baba katili oluyordu Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.