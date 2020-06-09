Fenerbahçe savunmayı dünyaca ünlü yıldıza emanet edecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.
"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti.
Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.
Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar'a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı.
Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan PSG'nin yıldızını kadroya katmak istiyor.
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivert renklere gönül verenleri heyecanlandırırken; Beşiktaşlıları ise adeta tedirgin etti.
Süper Lig lideri Trabzonspor, gösterdiği performansla dev kulüplerin takibine giren 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya çok yakın.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini isteyen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e gönderdiği yazıda "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Fransız ekibi PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves, geçtiğimiz haftalarda barıştığı sevgilisi Tiago Ramos ile yeniden tartıştı. Şiddetli tartışma sonrası cama yumruk atan Ramos'un koluna 12 dikiş atıldı. Neymar'ın arkadaşı ise yaptığı açıklamada, tartışma nedeniyle Neymar'ın, Tiago Ramos'a çok sinirlendiğini ve olay anında yakın çevrede olması halinde Ramos'u öldürebileceğini söyledi.
Önümüzdeki sezon kanatları sağlama almak isteyen Fenerbahçe, gündemine flaş bir isim geldi.