Fenerbahçe savunmasına Erol Bulut'un eli değdi

Milliyet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son iki sezonda en çok sıkıntı yaşanan defansa neşteri vurdu, burada başarılı oldu. Bulut, şimdi de ekip üzerinde rötuşlar yaparak arzuladığı takıma ulaşmak isteyecek.

Fenerbahçe ilk 2 haftada 4 puan toplarken, artı ve eksileri hemen göze çarptı. Özellikle takım savunması anlamındaki iyileşmeler dikkat çekti.

Son 2 sezonda savunmadaki zaafları ve bireysel hatalarıyla çok puan kaybeden sarı-lacivertliler, bu sezona tam tersi bir görüntüyle girdi. Takım halinde savunma yapılıp, müdafaanın sadece defans oyuncularına bırakılmaması amaçlandı.

İlk 2 haftadaki Çaykur Rize ve Atakaş Hatayspor'a karşı başarılı bir görüntü sağlandı. Elde edilen istatistiklerde her ne kadar hücum seviyesi istenen düzeyde olmasa da, savunma anlamında son 2 yıldan daha başarılı bir görüntü çizildi. Bilhassa son Hatayspor maçında kaleci Altay Bayındır formasını kirletmeden, yere yatmadan maçı bitirdi.

İşte Çaykur Rize ve Atakaş Hatayspor karşısındaki 180 dakika sonrasındaki savunma rakamları:

-180 dakikada kaleye gelen sadece 3 şut var. 1'i gol oldu, 1'i direkten döndü, 1'i Altay kurtardı.

-İki rakibin geçiş oyuncularında hücumu kesme rakamı: Çaykur Rize maçında 11 kez, Hatayspor maçında 4 kez. Özellikle geçen hafta- -----

-Başakşehir'i 2-0 yenen Hatay'ın kontra ve geçiş oyunları durduruldu.

-İki maça iki farklı tandemle çıkıldı.

-Engellenen şut sayısı (180 dakika): Çaykur Rize maçında 4, Hatay maçında rakibin gol girişimi dahi olmadı.

-İki maçta kaleye sadece 4 kenar ortası geldi.

-Hatayspor tüm hücum girişimlerinde sıfır çekti.

-Hücumda rakiplerin 180 dakikada attığı korner: 4, Fenerbahçe'nin kullandığı korner: 15.