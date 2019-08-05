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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:53
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:55

Fenerbahçe şampiyonluk için kadroyu sıfırdan kuruyor

Fenerbahçe şampiyonluk için kadroyu sıfırdan kuruyor

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Fenerbahçe yönetimi sezon başında hedeflenen kadroya ulaşma konusunda dev bir adım attı. Yapılan birçok transferle takımın çehresi yeniden oluşturulurken, kadroya katılması beklenen oyuncu sayısı da bir hayli fazla.

Fenerbahçe yönetimi son olarak Deniz Türüç'e imza attırırken, sezon başında hedeflenen kadroya ulaşma konusunda dev bir adım attı. Sarı-lacivertliler, işin savunma ve 6 numara kısmını çözdüğü anda sıfırdan şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmuş olacak. Yönetimin transfer için şu an elinde olan bütçe 8 milyon Euro. En az 4 belki de 5 takviye yapılması planlanıyor. Takviyelerin ikisi stoper, biri Kolarov ve diğeri 6 numara olacak.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR
Bütçe ve fırsat durumuna göre bir hücum oyuncusu daha kadroya katılabilir. F.Bahçe, Maxim Choupo-Moting konusunda PSG'den haber bekliyor. Fransızlar, bedelsiz bırakırsa oyuncu kadroya katılacak. Geçtiğimiz yıl yapılan 11 transferin büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu sezon ince eleyip sık dokuyor. Rodrigues, Muriqi, Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır gibi ligi bilen kaliteli isimler kadroya katıldı, Kruse bedelsiz alındı. Kolarov, Zanka, Kjaer, Schneiderlin gibi isimlerin de sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Sabah)

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