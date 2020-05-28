Fenerbahçe şampiyonluk için Galatasaray'ın yolundan gidecek

Sezonu eski futbolcusu Mehmet Aurelio idaresinde tamamlamayı planlayan Fenerbahçe, yeni sezona da iddialı bir şekilde girmek için dikkat çeken bir formülü devreye sokuyor. 2014 yılından bu yana şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe yeni sezonda hedefe ulaşmaya kararlı.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-laciverti yönetim aynı ezeli rakibi Galatasaray gibi takımı efsane isimlere emanet edecek. Yeni futbol organizasyonunun başında Emre Belözoğlu yer alacak. Galatasaray'ın Fatih Terim yönetiminde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel ile oluşturduğu başarılı sistemi örnek alacak olan Fenerbahçe'de takımın başına büyük ihtimalle Erol Bulut geçecek.
Yeni ekipte Hasan Şaş'ın ateşleyici rolünü Tuncay Şanlı alacak. Aurelio, Ümit Davala gibi takım içinde 'dengeleyici' görevini üstlenecek. Kaleyi uzun yıllar koruduktan sonra antrenör olan Volkan Demirel de Fenerbahçe'nin Taffarel'i olacak.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.
Sarı-Lacivertliler, TFF'nin Riva Tesisleri'nde kampa, kaptan Emre Belözoğlu'nun talebiyle girdiği ortaya çıktı. Emre, izole ve daha sakin bir yer olduğu için burayı seçti.
Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”