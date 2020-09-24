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aksam.com.tr
  • 24 Eylül 2020 Perşembe 10:02
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Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe, Samatta'nın transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe golcü oyuncu Samatta'nın transferi için kulübü Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mbawana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlanmıştır.

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