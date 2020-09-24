Fenerbahçe Samatta'yı KAP'a bildirdi

Fenerbahçe golcü oyuncu Samatta'nın transferi için kulübü Aston Villa ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Mbawana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlanmıştır.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son iki sezonda en çok sıkıntı yaşanan defansa neşteri vurdu, burada başarılı oldu. Bulut, şimdi de ekip üzerinde rötuşlar yaparak arzuladığı takıma ulaşmak isteyecek.
İTALYA basınına göre; G.Saray, Boca Juniors'un ön liberosu Campuzano'yu istedi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderdikten sonra forvet arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe, Mbwana Samatta'yı kadrosuna kattı.