Fenerbahçe Samatta'dan sonra Ze Luis transferini de bitirdi

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Mbwana Samatta'yı bitiren Fenerbahçe, Ze Luis transferinde de mutlu sona ulaştı. Başarılı golcü, Sarı-Lacivertlilerin 1+2 yıllık teklifini kabul ederken, Fenerbahçe Porto'ya bu transfer için toplam 6 milyon euroyu 3 sezonda ödeyecek. 29 yaşındaki forvetin 2 gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini Sarı-Lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti.



BONSERVİSLİ GİBİ KİRALIK!

Fenerbahçe, Zu Lius için Porto ile anlaşma noktasına çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ze Luis'i Porto'dan 1 yıllık kiralama ve sonrasında şartlara bağlı olarak satına alma opsiyonu devreye girecek. Sarı lacivertli kulübün, harcama limitleri nedeniyle transferi şimdiden noktalayamadığı ancak hem Porto'yla hem de Ze Luis ile transferi 'bonservisli' gibi planladığı da kaydedildi.

TOPLAM 6 MİLYON EURO 3 SEZONDA ÖDENECEK

Buna göre Fenerbahçe, ilk yıl kiralama gibi görünse de kiralama artı satın alma için toplamda Porto'ya 6 milyon euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olarak ödenecek. 6 milyon euroluk ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.

ZE LUIS 1+2 YILLIK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Ze Luis de Fenerbahçe'den gelen 1+2 yıllık teklifi kabul etti. Ze Luis, yıllık 2 milyon euro'dan fazla bir rakam ve bonuslar üzerinde anlaşma sağladı. Ze Luis, hafta içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerine girecek ve ardından Fenerbahçe'ye imza atacak.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPTIĞI İÇİN MAÇLARDA OYNATILMIYOR

Ze Luis'in Porto'nun Olival tesislerinde antrenmanlarını sürdürdüğü ancak transfer görüşmeleri yapıldığı ve oyuncunun da sakatlanmaması için maçlarda oynatılmadığı belirtiliyor.

Adını ilk kez Braga ile duyuran Ze Luis, 2015'te 6,5 milyon euro'ya transfer olduğu Spartak Moskova'da 4 sezon forma giydi. Rusya'da kaldığı süre boyunca Spartak Moskova ile 109 maça çıkan Ze Luis, 35 gol atıp 23 asist yaptı. Ze Luis, 1 yaz önce 10.75 milyon euro bonservisle transfer olduğu Porto'da geçen sezon 31 maça çıktı ve 10 gol attı.