Fenerbahçe, Rony Lopes ve Kwadwo Asamoah transferlerinde imza aşamasına geldi

Fenerbahçe ligin kalanı için UEFA ve TFF'nin kararını beklerken, kulüpte transfer çalışmaları için uzaktan takip yapılıyor. Menajer önerilerinin yanı sıra gözlemci ekibinin takip ettiği isimler mercek altına alınırken, iki futbolcunun isminin öne çıktığı öğrenildi. Sarı Lacivertliler Sevilla'dan Rony Lopes, Inter'den ise Kwadwo Asamoah'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın.
Geçen sezon 25 milyon Euro'ya Monaco'dan transfer edilen Rony Lopes, performans olarak hayal kırıklığı yaratırken, La Liga'da sadece 3 maçta forma şansı bulabildi. Rony Lopes, hücumda kanatlarda görev yapıyor.
Asamoah da forma şansı bulamadığı için ayrılmak isteyen isimlerden biri... Devre arası transfer gündeminde de Fenerbahçe, sol bek ve sol açık olarak görev yapabilen Asamoah'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmıştı.
Her iki oyuncunun da kiralık olarak düşünüldüğü ve liglerin başlaması sonrası somut adım atılacağı ifade edildi.
(Sabah)
Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Sevilla'da forma giyen Rony Lopes ve Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah transferlerinde sona geldi.
Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Mustapha Bundu ve Dario Vizinger geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'a gönderme yaparak, 'Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor' dedi.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.