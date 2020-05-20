Fenerbahçe, Roberto Carlos'u Abromoviç'in elinden almış!

Futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük de yapan Brezilya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, Fenerbahçe'ye tranferi ve Marcelo ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
Goal'e özel açıklamalarda bulunan Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı;
CHELSEA'YE TRANSFERİM GERÇEKLEŞMEK ÜZEREYDİ
"Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu.
Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi."
"SADECE CHELSEA VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VARDI"
Roberto Carlos, Chelsea'ye transfer olması halinde Premier Lig'de başarılı olacağından emin olduğunu da belirtirken, şöyle devam etti;
"Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekkeşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım."
"FENERAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ FARKLI BİR SEVİYE"
Türkiye'deki futbol atmosferini de değerlendiren Carlos, "Türkiye'de taraftarların müthiş tutkusuyla beraber muhteşem bir futbol atmosferi var.
Türkiye'deki futbol oldukça farklı, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbileri farklı bir seviyede." diye konuştu.
"MARCELO SOL BEKLER İÇİN ÖRNEK BİR OYUNCU"
Roberto Carlos, günümüzde en beğendiği sol bek oyuncularını ise şöyle anlattı;
"Başarılarımdan sonra kendimin örnek bir oyuncu olduğunu hissediyorum. Marcelo da şu anda Real Madrid'de aynı şeyleri yapıyor.
İnsanlar beni örnek aldı, gelecekte de Marcelo'yu örnek alacaklar. Günümüz futbolunda sol bekler için örnek bir oyuncu. Filipe Luis, Renan Lodi ve Alex Sandro'yu da çok beğeniyorum."
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2007 yazında Real Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer olan dünyaca ünlü Brezilyalı forvet Roberto Carlos, açıklamalarda bulundu. Carlos, sarı-lacivertli kulüple ilgili yıllar sonra itirafta bulunurken vatandaşı ve mevkidaşı Real Madrid'in yıldız futbolcusu Marcelo hakkında da flaş sözler sarf etti.
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