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  3. Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi bitiremezse rotayı Fabio Coentrao'ya kıracak

Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi bitiremezse rotayı Fabio Coentrao'ya kıracak

Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi bitiremezse rotayı Fabio Coentrao'ya kıracak

Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda Lazio forması giyen Riza Durmisi için bastıran Fenerbahçe, oyuncunun bonservis sorununu çözememe ihtimaline karşı yedekte sürpriz bir ismi tutuyor.

Son olarak Lazio forması giyen Riza Durmisi için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fenerbahçe, Lazio'nun 5.5 milyon Euro istemesiyle bu isme alternatif belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Durmisi olmazsa sürpriz bir isim için devreye girecek.

Fenerbahçe, son olarak Rio Ave forması giyen 31 yaşındaki Fabio Coentrao'yu listesine aldı.

Tecrübeli sol bekin kulüpsüz olması, sarı-lacivertliler açısında bonservis sorununu ortadan kaldırıyor.

Portekizli futbolcu kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting gibi takımların formalarını giymişti.

Portekiz Milli Takımı ile 52 maça çıkan Coentrao, bu karşılaşmalarda 5 gole imzasını attı.

(Fotomaç)

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