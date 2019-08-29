Fenerbahçe, Riza Durmisi'yi bitiremezse rotayı Fabio Coentrao'ya kıracak

Son olarak Lazio forması giyen Riza Durmisi için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan Fenerbahçe, Lazio'nun 5.5 milyon Euro istemesiyle bu isme alternatif belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Durmisi olmazsa sürpriz bir isim için devreye girecek.

Fenerbahçe, son olarak Rio Ave forması giyen 31 yaşındaki Fabio Coentrao'yu listesine aldı.

Tecrübeli sol bekin kulüpsüz olması, sarı-lacivertliler açısında bonservis sorununu ortadan kaldırıyor.

Portekizli futbolcu kariyerinde Benfica, Real Madrid, Monaco ve Sporting gibi takımların formalarını giymişti.

Portekiz Milli Takımı ile 52 maça çıkan Coentrao, bu karşılaşmalarda 5 gole imzasını attı.

(Fotomaç)