Fenerbahçe, Riza Durmisi için yeniden devreye girdi

Fenerbahçe'nin sol bek arayışı ile ilgili birçok isim gündeme gelirken yaz transfer döneminde ismi sıkça konuşulan Lazio'nun 25 yaşındaki oyuncusu Riza Durmisi yeniden yakın markaja alındı. Kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Danimarkalı oyuncu için İtalyan kulübü yetkilileri ile görüşme masasına oturulacağı ve futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için yoğun çaba sarf edileceği öğrenildi.

REAL BETİS'TE PARLADI

Dört sezon ülkesinin Brondby takımında oynadıktan sonra İspanya'ya geçen ve burada Real Betis ekibinde görev yapan oyuncu geçen sezonun başında Lazio'ya transfer olmuştu. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan futbolcu ile Beşiktaş Kulübü ciddi şekilde ilgilenmiş, anlaşma gerçekleşmemişti.

BRONDBY YAKIN MARKAJDA

Rıza Durmisi için eski kulübü Brondby de yakın markajda. Başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski kulübüne dönebileceğinin sinyallerini vermişti. Bu sezon Lazio formasıyla süre almayan oyuncu İtalya Ligi'nde geçtiğimiz 10 maçta oynamış ve 1 maçta asist yapmıştı. Durmisi Danimarka Milli Takımı'nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

(Yeni Asır)