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  3. Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi! Milan taraftarı isyan etti

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi! Milan taraftarı isyan etti

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferini 5 milyon Euro'ya bitirdi! Milan taraftarı isyan etti

Ricardo Rodriguez'in işini 5 milyon euro'ya bitiren Fenerbahçe, İtalyan taraftarları çıldırttı.

TM Dijital Haber Merkezi

Sol bek arayışlarını sürdüren ve Milan’da gözden çıkarılan Ricardo Rodriguez için girişimlere başlayan Fenerbahçe, İsviçreli yıldızın işini 5 milyon Euro ‘ya bitiriyor.

FENERBAHÇE 5 MİLYON EURO'YA İŞİ BİTİRDİ

Gattuso’nun Napoli’ye imza atmasının ardından eski öğrencisini kendi takımına çağırmasının yanı sıra Schalke’nin de Ricardo Rodriguez için bir hayli istekli olduğu belirtilirken, Fenerbahçe’nin görüşmeleri başlattığı, hatta İtalyan yöneticilerle 5 milyon euro’ya el sıkıştığı öğrenildi. Milan’da formasını Theo Hernandez’e kaptırdıktan sonra takımdan ayrılmak fikrini Boban – Maldini ikilisiyle paylaşan 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak bakarken, Ersun Yanal’ın da tecrübeli ismi çok istediği bildirildi.

"RODRİGUEZ 5 MİLYON EURO'YA NASIL BIRAKILIR"

2017 yılında 17 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’dan Milan’a transfer olan, fakat şu anda 5 milyon euro’ya Fenerbahçe’yle anlaşılan Ricardo Rodriguez için İtalyan taraftarlar bir hayli reaksiyon gösterirken, yönetimin böylesine kaliteli bir futbolcuyu bu paraya satma planı Milanlıları isyan noktasına getirmiş durumda.


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