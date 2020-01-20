  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferinde sorun yaşarsa Fabrice N'Sakala'ya yönelecek
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:11
  • |
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:11

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferinde sorun yaşarsa Fabrice N'Sakala'ya yönelecek

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferinde sorun yaşarsa Fabrice N'Sakala'ya yönelecek

Paylaş

Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti. Başkan Koç, harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. Bu nedenle yeni transfer Falette’e lisans çıkartılamadı.

Fenerbahçe Yönetimi, Tahkim’den kötü bir haber gelme ihtimaline karşılık B planını belirledi. Buna göre oyuncu satışıyla hem gelir elde edilecek hem de maaş bütçesi düşürülecek.

Sol bek transferi için düğmeye basan ve Milan’da forma giyen Ricardo Rodriguez’de sona yaklaşan Sarı Lacivertliler bu transferde aksilik olması durumunda da sol bek pozisyonu için B planını belirledi.

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’da görev alan Fabrice N'Sakala’yı listesine ekledi. Sol kanat, sol stoper ve sol bekte de görev alan N'Sakala'nın sezon sonunda Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bitecek.

Öte yandan 29 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Alanyaspor formasıyla 105 karşılaşmada forma giyip 6 asist yaptı.

(Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk ediyor

title

Nikola Jokic'in 30 sayısı Nuggets'a yetmedi

title

Max Kruse'ye Arap takımlarından gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında

Üç Kez Tekrarlanan Penaltıda Gole İzin Vermedi

SPOR GÜNDEMİ

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı
Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi
Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi

Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı
Kruse için gelen teklif ortaya çıktı

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.

Süper Lig'de şok istifa
Süper Lig'de şok istifa

Süper Lig'de şok istifa

Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutcu görevinden istifa etti.

Rodriguez bekleyecek
Rodriguez bekleyecek

Rodriguez bekleyecek

Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.

Taraftardan ıslık
Taraftardan ıslık

Taraftardan ıslık

BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.

Yolcu listesi kabarık
Yolcu listesi kabarık

Yolcu listesi kabarık

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.