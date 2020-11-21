Fenerbahçe, Real Madrid'e farklı mağlup oldu

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi.
Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.
İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.
Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı.
Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.
Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.
Salon: Wizink
Hakemler: Matej Boltauzer xx, Fernando Rocha xx, Joseph Bissang xx
Real Madrid: Anthony Randolph xx 14, Rudy Fernandez xx 6, Alberto Abalde xxx 17, Campazzo xx 7, Laprovittola x, Alocen x, Gabriel Deck xx 7, Usman Garuba x 4, Jaycee Carroll xxx 15, Walter Tavares xxx 13, Sergio Llull x 4, Trey Thompkins xx 7
Başantrenör: Pablo Laso
Fenerbahçe: Johnny Hamilton x, Lorenzo brown xxx 18, Leo Westermann x, Melih Mahmutoğlu x 5, Pierre xx 9, Danilo Barthel xxx 22, Kenan Sipahi x, Jarell Eddie xx 6, Ali Muhammed xx 7, Ahmet Düverioğlu x 4, Edgaras Ulanovas x 3
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. periyot: 28-12 (Real Madrid lehine)
Devre: 49-36 (Real Madrid lehine)
3. periyot: 72-51 (Real Madrid lehine)
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