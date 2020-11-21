  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 21 Kasım 2020 Cumartesi 00:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Real Madrid'e farklı mağlup oldu

Fenerbahçe, Real Madrid'e farklı mağlup oldu

Paylaş

AA, IHA

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 10. haftasında Real Madrid'e deplasmanda 94-74 mağlup oldu ve Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda üst üste üçüncü yenilgisini aldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 10. hafta maçında konuk olduğu İspanya ekibi Real Madrid'e 94-74 yenildi.

Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-12 önde kapatan Real Madrid, soyunma odasına 49-36 üstün gitti.

İkinci devrede de Fenerbahçe Beko'nun maça ortak olmasına izin vermeyen ve farkı açan Real Madrid, üçüncü çeyreğini 72-51 önde tamamladığı karşılaşmayı 94-74 kazandı.

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 6. mağlubiyetini yaşadı, Real Madrid ise 6. galibiyetini elde etti.

Salon: Wizink

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Fernando Rocha xx, Joseph Bissang xx

Real Madrid: Anthony Randolph xx 14, Rudy Fernandez xx 6, Alberto Abalde xxx 17, Campazzo xx 7, Laprovittola x, Alocen x, Gabriel Deck xx 7, Usman Garuba x 4, Jaycee Carroll xxx 15, Walter Tavares xxx 13, Sergio Llull x 4, Trey Thompkins xx 7

Başantrenör: Pablo Laso

Fenerbahçe: Johnny Hamilton x, Lorenzo brown xxx 18, Leo Westermann x, Melih Mahmutoğlu x 5, Pierre xx 9, Danilo Barthel xxx 22, Kenan Sipahi x, Jarell Eddie xx 6, Ali Muhammed xx 7, Ahmet Düverioğlu x 4, Edgaras Ulanovas x 3

Başantrenör: Igor Kokoskov

1. periyot: 28-12 (Real Madrid lehine)

Devre: 49-36 (Real Madrid lehine)

3. periyot: 72-51 (Real Madrid lehine)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Eski Fenerlinin transferini bu sözlerle verdi: Bitirin işini!
Eski Fenerlinin transferini bu sözlerle verdi: Bitirin işini!

Eski Fenerlinin transferini bu sözlerle verdi: Bitirin işini!

Fenerbahçe, farklı mağlup
Fenerbahçe, farklı mağlup

Fenerbahçe, farklı mağlup

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler
İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

İlk kez açıkladı: G.Saray'a gitmeme izin vermediler

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık
Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık

Guardiola'dan Messi transferine yeşil ışık

Manchester City'yle sözleşmesini 2 yıl daha uzatan Teknik Direktör Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!
Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Luce'nin bıraktığı kilden heykel de yapılır çanak çömlek de!

Akşam Gazetesi Yazarı Aydın Türkmen, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde aldığı başarısız sonucu ve Avrupa Şampiyonası vizyonunun nasıl olması gerektiğini köşesine taşıdı.
"Bireysel performanslarda ya da konsantrasyondaki bir eksiklik takım oyunumuzu etkiliyor."
"Artık ortaya bir 'Türk tarzı/ekolü' çıkarmak zorundayız."
"Lucescu'nun takımı gençleştirmek için geride bıraktığı kilden heykel de yapılır, çanak çömlek de."

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı
Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Mesut Özil'den İslamofobi çıkışı

Arsenal'ın tecrübeli ismi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'den anlamlı çağrı...

Zorlu randevuya her iki takım da hazır
Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Süper Lig'de 9. haftanın karşılaşmasında Beşiktaş ve Medipol Başakşehir takımları zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat
Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

Ufuk Sarıca: Vicdanım çok rahat

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı
Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

Federasyon ayrılığı resmen açıkladı

A Milli Basketbol Takımında Başantrenör Sayın Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.