Fenerbahçe Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? günün cevabı en çok merak edilenler sorularından biri oldu. Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'e yenilen Fenerbahçe Beko, bugün İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı üçüncülük maçının hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Fernando Buesa Arena'daki antrenmanın son 10 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.Sarı-lacivertli oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi. Fenerbahçe Beko, bugün TSİ 18.30'da Real Madrid'le üçüncülük maçına çıkacak.

FENERBAHÇE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four üçüncülük maçında Real Madrid ile karşılaşıyor. Bu akşam TSİ 18.30’da Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.





FENERBAHÇE BEKO'DA DATOME YOK!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2019 Final Four ilk maçında Anadolu Efes ile karşılaştı ve mücadeleden 73-92 mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmada Jan Vesely 14, Erick Green 13, Nikola Kalinic ise 12 sayı buldu.

Fenerbahçe'de Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, sakatlıkları nedeniyle Final-Four maçlarında forma giyemiyor.







THY AVRUPA LİGİ'NİN EN DEĞERLİSİ: VESELY



Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "En Değerli Oyuncusu (MVP)" Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely oldu.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrindeki Avrupa Kongre Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun "en iyileri" ödüllendirildi.

Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu'nun açılış konuşmasını yaptığı törene, basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Vesely, MVP seçildi. Ödülünü basketbol efsanesi Juan Carlos Navarro'dan alan Vesely, "Gerçekten çok şaşkınım. İyi bir sezon geçirdim. Ben kendimi övemem, takım arkadaşlarım sayesinde aldım. Takım arkadaşlarım ve koçuma teşekkür ediyorum." diye konuştu. Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez MVP çıkardı. Sarı-lacivertlilerde, 2014-2015 sezonunda Sırp oyuncu Nemanja Bjelica, MVP ödülünü almıştı.



En iyi hareket yine Vesely'den



Fenerbahçe Beko'nun Çek yıldızı Jan Vesely, geçen sezon olduğu gibi yine sezonun "En İyi Hareketi" ödülüne layık görüldü.

Vesely, normal sezonda İsrail'in Maccabi FOX takımıyla oynadıkları maçta takım arkadaşı Joffrey Lauvergne'nin pasına yaptığı smaçla bu ödülü kazandı.

Daha önce açıklanan "En İyi 5"te de yer alan Vesely, MVP'yle birlikte sezonu 3 ödülle tamamladı.



Diğer ödüller sahiplerine verildi



Vesely'nin MVP seçildiği organizasyonda kategorilere göre ödül alan basketbolcular şunlar:

Sezonun en iyi hareketi: Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)

Yükselen yıldız: Goga Bitadze (Buducnost VOLI)

En iyi savunma oyuncusu: Walter Tavares (Real Madrid)

Sayı kralı: Mike James (AX Armani Exchange Olimpia Milan)

En iyi 5: Kostas Sloukas (Fenerbahçe Beko), Nick Calathes (Panathinaikos), Will Clyburn (CSKA Moskova), Brandon Davies (Zalgiris), Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)