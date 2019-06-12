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12 Haziran 2019 Çarşamba 21:10 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 21:12

Fenerbahçe Ramires'in menajeriyle masaya oturdu

Fenerbahçe Ramires'in menajeriyle masaya oturdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bonservisini eline alan Ramires'e sözleşme önerdiği kaydedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve UEFA'nın Avrupa konusunda vereceği kararı bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da masaya gelen isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-klacivertlilerin, kendilerine de önerilen ve son olarak Çin'de Jiangsu Suning forması giyen ve bonservisini eline alan Ramires için teklifte bulunduğu kaydedildi.

Yahoo'dan Jorge Nicola'nın haberine göre sarı-lacivertliler ile birlikte Brezilya'dan Palmeiras ve bir katar ekibi Brezilyalı oyuncu için menajeriyle temasa geçti.

BREZİLYA'YA DÖNMEYE SICAK

32 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve bu anlamda Palmeiras'ın teklifine yakın olduğu da belirtildi.

Benfica'da parladıktan sonra 22 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tutan ve 2015/16'da ayrılana kadar 5 yıl Premier Lig'de oynayan Ramires, 28 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu. Sambacı, Çin'de 49 maçta süre aldı ve 11 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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