Fenerbahçe Rami'nin ücretini verip göndermeyi düşünüyor

Fenerbahçe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'nin kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Yüksek ücreti nedeniyle kulüp bulamayan Adil Rami'nin Fenerbahçe'de oynayabilecek fizik kapasitesine bir türlü ulaşamamış olması da can sıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde Rami'nin ücretinin bir kısmının karşılanarak gönderilme planı da değerlendiriliyor.

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