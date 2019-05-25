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Fenerbahçe, Rafinha transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Rafinha transferi için Barcelona ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Barcelona’nın gözden çıkardığı Rafinha’nın transferi için Katalan ekibiyle görüşmelere başladı.

Barcelona ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Rafinha'yı cüzi bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Katalan kulübü ile görüşmelere başladı.

Aralık 2018'de sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Rafinha transfer sürecine dair yaptığı açıklamada, "Barcelona benim evim ancak sözleşmem de karşımda duruyor. Burada kalmayı tabii ki çok istiyorum ancak kulübün kararlarına saygı duymak zorundayım" dedi.

(Sporx)

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