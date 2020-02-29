Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.
Ligde oynadığı son 5 lig maçında yalnızca 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertlilerin tek golünü 35. dakikada Vedat Muriç ve 90+6. dakikada Zajc kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39 yaparken, Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor puanını 26'ya yükseltti.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
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