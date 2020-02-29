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aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:03
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:04

Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Ligde oynadığı son 5 lig maçında yalnızca 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertlilerin tek golünü 35. dakikada Vedat Muriç ve 90+6. dakikada Zajc kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39 yaparken, Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor puanını 26'ya yükseltti.

 

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SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe puanı son dakikada aldı
Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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