Fenerbahçe puanı son dakikada aldı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Ligde oynadığı son 5 lig maçında yalnızca 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertlilerin tek golünü 35. dakikada Vedat Muriç ve 90+6. dakikada Zajc kaydetti. Antalyaspor'un golleri ise 52. dakikada Amilton ve 57. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39 yaparken, Tamer Tuna yönetimindeki Antalyaspor puanını 26'ya yükseltti.