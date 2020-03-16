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  • Fenerbahçe, pro lisansa sahip teknik direktör Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:42
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 09:42

Fenerbahçe, pro lisansa sahip teknik direktör Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı

Fenerbahçe, pro lisansa sahip teknik direktör Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı

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Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.

Hoca arayışlarında istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Federasyonun Zeki Murat Göle’ye verdiği iki maçlık izin Konyaspor karşısında son bulurken pro lisansa sahip bir hoca bulması gereken sarı-lacivertliler arayışını sürdürüyor.

Altay’ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştüğü öğrenilen yönetim bir sonuç alamadı. Çünkü sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay ile devam eden Koşukavak bu sezon kurallar gereği üçüncü bir takım çalıştıramıyor.

(Skorer)

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Pro lisansa sahip teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir aday gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile görüştü ancak sonuç alamadı. Sezona Bursaspor ile başlayan ve şu anda Altay'ı çalıştıran Koşukavak, kurallar gereği bu sezon üçüncü bir takım çalıştıramıyor.
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