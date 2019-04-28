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  3. Fenerbahçe, Polonyalı bekler Tomasz Kedziora ve Arkadiusz Reca için görüşmelerini sürdürüyor

Fenerbahçe, Polonyalı bekler Tomasz Kedziora ve Arkadiusz Reca için görüşmelerini sürdürüyor

Fenerbahçe, Polonyalı bekler Tomasz Kedziora ve Arkadiusz Reca için görüşmelerini sürdürüyor

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe Polonyalı iki futbolcuyu transfer listesine aldı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe savunmanın sağı ve solu için iki Polonyalı beki gündemine aldı. Dinamo Kiev forması giyen sağ bek Kedziora ve Atlanta’da oynayan sol bek Arkadiusz Reca için kulüpleriyle ve kendileriyle görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(Star)

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