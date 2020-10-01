Fenerbahçe, Philip Zinckernagel'in 2 milyon euro maaş talebi üzerine geri adım attı

Fenerbahçe sağ kanat için Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel'i gündemine aldı. 25 yaşındaki Danimarkalı sağ kanat oyuncusu için kulübüne bonservis talebi soruldu.
Bodo-Glimt ile bonservis konusunda prensip anlaşmasına varıldı ancak 3 ay sonra serbest kalacak olan Zinckernagel'in Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro istediği öğrenildi. Bu talebin ardından Fenerbahçe'nin geri adım attığı, oyuncunun indirime gitmemesi halinde transferin rafa kalkacağı bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Norveç'te 19 lig maçında 14 gol 13 asistlik performans sergileyen Zinckernagel, Norveç Ligi'nin en çok gol asist toplam katkısı yapan oyuncusu oldu.
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