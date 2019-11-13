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  3. Fenerbahçe, Pedro'yu transfer etmek için düğmeye bastı! Yıldız oyuncuyla ilk görüşme olumlu

Fenerbahçe, Pedro'yu transfer etmek için düğmeye bastı! Yıldız oyuncuyla ilk görüşme olumlu

Fenerbahçe, Pedro'yu transfer etmek için düğmeye bastı! Yıldız oyuncuyla ilk görüşme olumlu

Sportif Direktör Comolli, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Pedro ile İngiltere’de ön görüşme yaptı. Ocak’ta ise Chelsea’li yıldızla anlaşma zemini aranacak.

F.Bahçe yeni sezon için şimdiden start verdi... Finansal Fair Play anlaşmasına takılmak istemeyen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcularla şimdiden görüşmelere başladı. Sportif Direktör Comolli, Chelsea ile sezon sonunda yolları ayrılacak olan Pedro ile ilk görüşmeyi yaptı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

32 yaşındaki İspanyol futbolcuyla İngiltere'de ön görüşme yapan Comolli'nin burada fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan ilk görüşmede Pedro'nun yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

Comolli'nin Pedro ile Ocak ayında bu kez resmi görüşme yapacağı gelen bilgiler arasında. Bu görüşmeye İspanyol yıldızın menajeri de katılacak. Böylece anlaşma zemini aranacak.

5 SEZONDUR CHELSEA'DE

Chelsea'de 5 sezondur forma giyen Pedro daha önce de 9 sezon Barcelona'da top koşturdu. Yıldız oyuncu bu sezon 8 resmi maçta oynadı.

(Takvim)


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