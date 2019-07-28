Fenerbahçe pas ve taktik çalıştı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde bir grup futbolcu, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, Mbaye Diagne ve Emre Mor’a da değindi.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetesi The Sun, Galatasaray’ın Gary Cahill transferi için Didier Drogba’yı devreye soktuğunu yazdı.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.