Fenerbahçe pas ve taktik çalıştı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.
İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara devam ettiği, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe, performansıyla hayal kırıklığı yaratan 3 futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı.
• Mauricio Lemos
• Tolga Ciğerci
• Sinan Gümüş
Performansıyla takım arkadaşlarının gölgesinde kalan Emre Akbaba, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
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• Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
• Galatasaray yönetiminden henüz yeni bir teklif sunulmadı.
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• Mario Mandzukic ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.
• Dünyaca ünlü forvete garanti ücretinin az, performans primlerinin yüksek olduğu bir kontrat teklif edilecek.
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