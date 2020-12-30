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aksam.com.tr
  • 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:33
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Fenerbahçe pas ve taktik çalıştı

Fenerbahçe pas ve taktik çalıştı

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Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdüğü belirtildi.

İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.

Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara devam ettiği, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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