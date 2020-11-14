Fenerbahçe pas ve taktik çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekipte Gökhan Gönül'ün tedavisine devam edilirken; Serdar Aziz dizindeki ağrı sebebiyle antrenmanda yer almadı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 16.00'da Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda 14 oyuncu ve 4 personelde koronavirüs tespit edildiği açıklandı.
Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama, Kongo milli takım kampında sakatlandı.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Liverpool Echo gazetesi, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Cenk Tosun talebine 'onay çıkabileceğini' açıkladı. Cenk'in transferiyle ilgili son kararı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti verecek.
Fırtına'nın devre arasında, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Gael Clichy'yi alarak sol beki güçlendireceği öne sürüldü.