Fenerbahçe pas çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi.
Dün Cagliari ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana devam ederken, pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.
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