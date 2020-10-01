Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe, Papiss Cisse’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda ‘Vecihi’ karakterinin videosuyla paylaşılması dikkat çekti.
Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verilen videoda Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Papiss Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.
Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.
Ailemize hoş geldin! ���� pic.twitter.com/TRQHTLy5YB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 1, 2020
CISSE’NİN KARİYERİ
Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.
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