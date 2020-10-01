  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Ekim 2020 Perşembe 15:36
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini duyurdu

Paylaş

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler 15. transferini Senegalli golcüyle yaptı.

Fenerbahçe, Papiss Cisse’yi kadrosuna kattığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda ‘Vecihi’ karakterinin videosuyla paylaşılması dikkat çekti.

Gülen Gözler filminden bir sahneye yer verilen videoda Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvarı yıkarak evin içine girmesi yer alırken, montajla Vecihi'nin yüzüne Papiss Cisse'nin yüzünün eklendiği görüldü.

Video, "Ailemize hoş geldin." notuyla paylaşıldı.

CISSE’NİN KARİYERİ

Kariyerinde Fransa'nın Metz, Almanya'nın Freiburg, İngiltere'nin Newcastle United takımlarında forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarını Aytemiz Alanyaspor'da geçirdi. Senegal Milli Takımı'nın da formasını giyen Cisse, Süper Lig'de 2 sezonda 58 müsabakada 38 kez fileleri havalandırdı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu
Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi Vecihi'yle duyurdu

Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!
Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!

Aşağılık başkandan bir ırkçı saldırı daha!

Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...
Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...

Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...

Bir Dakikada Spor

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız ismin sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Guilherme ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini KAP'a bildirdi.

Kritik maça saatler kala ayrılık kararı!
Kritik maça saatler kala ayrılık kararı!

Kritik maça saatler kala ayrılık kararı!

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transferler ve takımdan gönderilecek isimlere çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim, bu sezon kadroda düşünmediği Ahmet Çalık, Sekidika, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz'a kapıyı gösterdi.

Samatta: 'Fenerbahçe'yi reddetmek mümkün değil'
Samatta: 'Fenerbahçe'yi reddetmek mümkün değil'

Samatta: 'Fenerbahçe'yi reddetmek mümkün değil'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, sarı-lacivertli takımın reddedilemez olduğunu ifade etti.

İnanılır gibi değil! Vida'yla görüştükten sonra transfer yattı
İnanılır gibi değil! Vida'yla görüştükten sonra transfer yattı

İnanılır gibi değil! Vida'yla görüştükten sonra transfer yattı

Beşiktaş, tecrübeli golcü Nikola Kalinic ile 2,5 milyon euro + bonuslar şeklinde anlaşma sağlamıştı ancak Hırvat forvet, milli takımdan arkadaşı Domagoj Vida ile görüştükten sonra maaş talebini bir anda 3 milyon euroya yükseltti. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş transferden vazgeçti.

Türkiye Kupası'nda tek maç kararı
Türkiye Kupası'nda tek maç kararı

Türkiye Kupası'nda tek maç kararı

TFF, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.

Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'
Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'

Fener'in hayali başlamadan bitti! 'Bu parayı asla veremeyiz'

Fenerbahçe, sağ kanat oyuncusu Philip Zinckernagel için Bodo Glimt ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak oyuncunun 2 milyon euro ücret istemesi üzerine Sarı-Lacivertliler transferde geri adım attı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.