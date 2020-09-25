Fenerbahçe Papiss Cisse'yi her ihtimale karşı listesinde tutuyor

Troy Deeney, Stefano Okaka ve Kevin Gameiro ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, her olasılığa karşı Papiss Cisse'yi de listesinde tutuyor.

Valencia'dan Kevin Gameiro, Watford'dan Troy Deeney ve Udinese'den Stefano Okaka ile de temaslarını sürdüren Fenerbahçe her ihtimale karşı bonservisi elinde olan Papiss Cisse'yi de listede tutuyor.



Erol Bulut eski öğrencisi için olumlu rapor verse de yine gündemdeki diğer isimlerin daha öncelikli olmasını istedi. Henüz herhangi bir kulüple anlaşamayan Cisse'nin de Sarı-Lacivertliler'den haber beklediği öğrenildi.