Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı

Nihayet! Haftalardır beklenen haber geldi

Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.