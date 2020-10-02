Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı

Tecrübeli golcü, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde bu hafta Süper Lig'de oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.
Yayıncı kuruluş 364 milyon TL'lik ilk ödemesini TFF'ye yaptı. Söz konusu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. Diğer ödeme 16 Ekim'de.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaparak 4 milyon euroya transfer ettiği Emre Akbaba'yı ucuza kaptırmamak adına oyuncunun sözleşmesine 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi koymuştu ancak Akbaba'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Cimbom'un hayali şimdilik suya düştü.
Fenerbahçe yeni transferi Papiss Cisse'nin lisansını çıkarttı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 29 yaşındaki forvet oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, kente geldi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gözdesi Denis Alibec, Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Rumen hoca küplere bindi.