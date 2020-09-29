Fenerbahçe, Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalıyor

Mbwana Samatta'dan sonra bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ve hala herhangi bir takımla anlaşmayan Papiss Cisse'yi kadrosuna katıyor. Senegalli golcünün maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzaların atılmak üzere olduğu belirtiliyor.

Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, son olarak forvete Samatta transferinden sonra bir santrforu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala sarı lacivertliler, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli golcü Papiss Cisse'ye sarı lacivertli formayı giydirmek istiyor.



EMRE BELÖZOĞLU BU HAFTA SON DETAYLARI GÖRÜŞECEK

Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bu hafta Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi.

Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın her an atılabileceği belirlendi.

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