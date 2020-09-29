Fenerbahçe, Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzalıyor

Transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, son olarak forvete Samatta transferinden sonra bir santrforu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala sarı lacivertliler, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli golcü Papiss Cisse'ye sarı lacivertli formayı giydirmek istiyor.
EMRE BELÖZOĞLU BU HAFTA SON DETAYLARI GÖRÜŞECEK
Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bu hafta Senegalli futbolcunun menajeriyle görüşüp son detayları konuşacağı öğrenildi.
Erol Bulut'un ısrarla istediği Papiss Cisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı ve 1+1 yıllık imzanın her an atılabileceği belirlendi.
(Takvim)
Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu Diego Perotti transferinde son viraja girdi. Kanat transferi çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertli takım için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Perotti ile anlaştı. Oyuncu bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Fenerbahçe gözden çıkardığı Serdar Aziz, Michael Frey, Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i gelir beklentisi olmadan göndermeye razı oldu ancak futbolcuların taliplerinden yüksek maaş beklentisi Sarı-Lacivertli yönetimin elini kolunu bağlıyor.
Kara Kartal, İttifak Holding Konyaspor deplasmanındaki hezimetin nedenlerini sorguluyor: 1-Golcü transferindeki yanlış politika. 2- Kanat forvet yetersizliği. 3- Yüksek maaşlar nedeniyle tartışma konusu olan ve küstürülen yıldızlar. 4- Trabzonspor galibiyetiyle örtbas edilen eksiklikler. 5- Teknik yönetimdeki problemler...
Kısa bir süre önce Fenerbahçe antrenmanında görülen ve daha sonra futbolu bırakan Selçuk Şahin'in sarı-lacivertli takımada Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olacağı ortaya çıktı.
Ze Luis ile henüz anlaşma sağlayamayan Fenerbahçe, Benfica'da kiralık oynayan 31 yaşındaki forvet Dyego Sousa için Shenzhen ile temasa geçti. Benfica oyuncunun maaşının 3'te 1'ini öderken Çin ekibi, Fenerbahçe'den Dyego Sousa'nın maaşının tamamını ödemesini istedi.
Trabzonspor'un yeni golcüsü Benik Afobe, Yeni Malatya maçında attığı 2 golle İngiliz basınına konu oldu.