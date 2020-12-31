Fenerbahçe, PAOK'un stoperi Giannis Michailidis için görüşmelerini sürdürüyor

Sabah

Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için hayli hareketli bir döneme giriyor.



Sarı-lacivertliler özellikle kanat oyuncusu ve stoper konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Lemos ve Tisserand'ın fazlasıyla bireysel hata yapması ve kaybedilen puanlarda başrol oynaması yönetimi harekete geçirdi. Kanarya, stoper bölgesine takviye yapmak için kolları sıvadı.

EROL BULUT VE EMRE BELÖZOĞLU'NUN RADARINDA

Sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut'un defans için takip ettiği isimlerden birinin PAOK forması giyen ve Pelkas'ın eski takım arkadaşı olan Giannis Michailidis olduğu öğrenildi.

2000 DOĞUMLU, GELECEĞİ PARLAK

2000 doğumlu stoper için PAOK kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

PAOK'un Fenerbahçe'nin istediği bir seviyede bonservis talep etmesi durumunda transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.

SOL AYAKLI VE SOĞUKKANLI

20 yaşındaki oyuncu bu sezon PAOK'ta düzenli olarak forma giyiyor. Genç yaşına rağmen sol ayaklı olması ve hayli soğukkanlı yapısıyla dikkat çeken Michailidis'in, Yunanistan Milli Takımı'nın gelecekteki savunma kurgusuna liderlik etmesi bekleniyor.

Bulut'un onayından geçen Michailidis konusunda önümüzdeki hafta hayli sıcak gelişmelere gebe.