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  3. Fenerbahçe Öznur Kablo İtalyan rakibini devirdi

Fenerbahçe Öznur Kablo İtalyan rakibini devirdi

Fenerbahçe Öznur Kablo İtalyan rakibini devirdi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubunda Fenerbahçe evinde Famila Schio'yu 58-43 yendi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'yu 58-43 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, grupta 4. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-9 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına 36-20 üstün gitti.

Skor avantajını ikinci yarıda koruyan sarı-lacivertli takım, üçüncü periyodunu 50-27 önde geçtiği müsabakadan 58-43 galip ayrıldı.


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