Fenerbahçe Öznur Kablo İtalyan rakibi Famila Schio'yı 21 sayı farkla devirdi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, konuk olduğu İtalya ekibi Famila Schio'yu 75-54 yendi.
İtalya'nın Schio kentindeki Campagnola Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 19-19 eşitlikle tamamlandı. Famila Schio, başa baş oyunun devam ettiği ikinci periyodun ardından soyunma odasına 30-27'lik üstünlükle gitti.
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Üçüncü çeyrekte etkili hücum performansı sergileyen Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyoduna 51-40 önde girdiği karşılaşmayı 21 sayı farkla 75-54 kazandı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki 10. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Famila Schio ise 5. yenilgisini yaşadı.
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk olduğu İtalyan Famila Schio'yu 21 sayı farkla mağlup etti.
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