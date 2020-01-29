Fenerbahçe Öznur Kablo İtalyan rakibi Famila Schio'yı 21 sayı farkla devirdi

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Milan, normal süresi 2-2 biten maçta Torino'yu 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Hakan Çalhanoğlu maçı uzatmaya götüren golün yanı sıra takımını 3-2 öne geçiren golü de kaydederek maçın yıldızı oldu.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. haftasında konuk olduğu İtalyan Famila Schio'yu 21 sayı farkla mağlup etti.

Arda Turan, tartışmalar yaratan Galatasaray transfer haberleri ve teknik direktör Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

Transferi resmen açıklandı

Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord ile Oğuzhan Özyakup'un kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a imza atmak için Hollanda'ya gidiyor.