  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 13:57
  • |
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 14:12

Fenerbahçe oyunu domine ettiği 4 maçtan sadece 1 puan alabildi

Fenerbahçe oyunu domine ettiği 4 maçtan sadece 1 puan alabildi

Paylaş

Trabzonspor deplasmanında üstün oynamasına rağmen mağlup olan Fenerbahçe, akıllara daha önce oynadığı 3 maçı getirdi. Sarı-Lacivertliler, evinde yine Trabzon, Antalya ve Kayseri maçlarında oyunu domine etmesine rağmen hanesine sadece 1 puan yazdırdı.

Cumartesi gecesi Trabzonspor'a karşı deplasmanda üstün bir oyun ortaya koymasına ve istatistiklerde rakibini ezmesine rağmen sahadan yenik ayrılan Fenerbahçe, böyle bir olayı bu sezon 4. kez yaşadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda evindeki Trabzon ve Antalya ile dış sahadaki Kayseri maçlarında da benzer durumla karşılaştı.

FUTBOL SKORA YANSIMADI...

Bu 4 maçta topla oynama, kaleyi atılan şut ve isabetli pas sayılarında rakiplerine fark atan Fenerbahçe, futbolunu skora yansıtamayınca sadece 1 puanla yetindi. 1 puanı da evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta aldı.

93 ŞUTTAN SADECE 2 GOL GELDİ

Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada kaleye toplam 93 şut attı. Ortalama olarak yüzde 68.5 topa sahip oldu. Fakat bu maçlarda attığı gol sayısının sadece 2 olması toplam 1 puanın sebebi oldu.

İSTATİSTİKLERDE 1 NUMARA...

Fenerbahçe gerek topla oynama gerekse de kaleye atılan şut sayılarında ligin zirvesinde yer alıyor. Her şeye karşın dominant futbol şampiyonluk için umut veriyor.

(Takvim)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Hüseyin Çimşir: Trabzonspor'da hikayesi okunan bir antrenör olmak istiyorum

title

Kaan Ayhan, Kicker dergisinin haftanın 11'inde yer aldı

title

Fatih Terim, Rubin Kazan'ın teklif yaptığı Younes Belhanda'nın gidişine izin vermedi

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Belhanda için Cimbom'a beklenmedik teklif
Belhanda için Cimbom'a beklenmedik teklif

Belhanda için Cimbom'a beklenmedik teklif

Rus ekibi Rubin Kazan, Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...
Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Yine Mansur Çalar yine olay! Jilet vakasından sonra...

Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.

Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...
Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...

Olay iddia: Galatasaray bu 11'le Kadıköy'e çıkarsa...

Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor
Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Herkes Donk'un golü sonrası Terim'in tepkisini konuşuyor

Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.

Trabzonspor maçındaki hatası Yanal'ı çıldırttı! Haftaya yedek...
Trabzonspor maçındaki hatası Yanal'ı çıldırttı! Haftaya yedek...

Trabzonspor maçındaki hatası Yanal'ı çıldırttı! Haftaya yedek...

Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'
'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

'Rüyamda oğlum şampiyonluk kupasını kaldırıyordu'

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı
Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı

Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.