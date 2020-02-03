Fenerbahçe oyunu domine ettiği 4 maçtan sadece 1 puan alabildi

Cumartesi gecesi Trabzonspor'a karşı deplasmanda üstün bir oyun ortaya koymasına ve istatistiklerde rakibini ezmesine rağmen sahadan yenik ayrılan Fenerbahçe, böyle bir olayı bu sezon 4. kez yaşadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda evindeki Trabzon ve Antalya ile dış sahadaki Kayseri maçlarında da benzer durumla karşılaştı.
FUTBOL SKORA YANSIMADI...
Bu 4 maçta topla oynama, kaleyi atılan şut ve isabetli pas sayılarında rakiplerine fark atan Fenerbahçe, futbolunu skora yansıtamayınca sadece 1 puanla yetindi. 1 puanı da evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta aldı.
93 ŞUTTAN SADECE 2 GOL GELDİ
Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada kaleye toplam 93 şut attı. Ortalama olarak yüzde 68.5 topa sahip oldu. Fakat bu maçlarda attığı gol sayısının sadece 2 olması toplam 1 puanın sebebi oldu.
İSTATİSTİKLERDE 1 NUMARA...
Fenerbahçe gerek topla oynama gerekse de kaleye atılan şut sayılarında ligin zirvesinde yer alıyor. Her şeye karşın dominant futbol şampiyonluk için umut veriyor.
(Takvim)
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