Fenerbahçe oyunu domine ettiği 4 maçtan sadece 1 puan alabildi

Trabzonspor deplasmanında üstün oynamasına rağmen mağlup olan Fenerbahçe, akıllara daha önce oynadığı 3 maçı getirdi. Sarı-Lacivertliler, evinde yine Trabzon, Antalya ve Kayseri maçlarında oyunu domine etmesine rağmen hanesine sadece 1 puan yazdırdı.

Cumartesi gecesi Trabzonspor'a karşı deplasmanda üstün bir oyun ortaya koymasına ve istatistiklerde rakibini ezmesine rağmen sahadan yenik ayrılan Fenerbahçe, böyle bir olayı bu sezon 4. kez yaşadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda evindeki Trabzon ve Antalya ile dış sahadaki Kayseri maçlarında da benzer durumla karşılaştı.

FUTBOL SKORA YANSIMADI...

Bu 4 maçta topla oynama, kaleyi atılan şut ve isabetli pas sayılarında rakiplerine fark atan Fenerbahçe, futbolunu skora yansıtamayınca sadece 1 puanla yetindi. 1 puanı da evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldığı maçta aldı.

93 ŞUTTAN SADECE 2 GOL GELDİ

Fenerbahçe, bu 4 karşılaşmada kaleye toplam 93 şut attı. Ortalama olarak yüzde 68.5 topa sahip oldu. Fakat bu maçlarda attığı gol sayısının sadece 2 olması toplam 1 puanın sebebi oldu.

İSTATİSTİKLERDE 1 NUMARA...

Fenerbahçe gerek topla oynama gerekse de kaleye atılan şut sayılarında ligin zirvesinde yer alıyor. Her şeye karşın dominant futbol şampiyonluk için umut veriyor.

(Takvim)