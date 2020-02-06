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  • Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Brankica Mihajlovic'in parmağı kırıldı
  • 06 Şubat 2020 Perşembe 22:04
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 22:24

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Brankica Mihajlovic'in parmağı kırıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Brankica Mihajlovic'in parmağı kırıldı

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmağının kırıldığı duyuruldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmağının kırıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Sırp voleybolcunun kontrollerinde, parmağında kırık tespit edildi.

Tedavisine başlanan 30 yaşındaki smaçör, bir süre formasından uzak kalacak.

Açıklamada, "Başarılı voleybolcumuz Brankica Mihajlovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

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