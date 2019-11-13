Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7448
  • 6,3251
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe Opet, deplasmanda set vermeden kazandı

Fenerbahçe Opet, deplasmanda set vermeden kazandı

Fenerbahçe Opet, deplasmanda set vermeden kazandı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ecem Alıcı, Hazal Selin Arifoğlu, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Hande Korkut, Duygu Düzceler, Semra Özer, Erçe Su Kasapoğlu, Hazal Selin Arifoğlu)

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Aylin Sarıoğlu, Fatma Yıldırım)

Setler: 20-25, 16-25, 23-25

Süre: 88 dakika (26, 27, 35)


Çağatay Ulusoy'un kilolarının sebebi ortaya çıktı
O teklif ortalığı karıştırdı! Hangi ünlü yıldız kabul etti?
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy'dan açıklama
Korel ailesinde sular durulmuyor! Tehdit iddiası ortalığı karıştırdı
Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
<p>Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratlı ilçesi Ballıhoca Mahallesinde ´şok yol kontrol

´Kasada Koyun Var´ Dediği Kamyondan 69 Kaçak Göçmen Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş

Haydarpaşa garı restorasyonunda çatı bitti, saat çalışıyor