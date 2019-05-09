Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1807
  • 6,9351
  • 254.884
  • 90.272
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'e maaşının 4 katını teklif etti

Fenerbahçe, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'e maaşının 4 katını teklif etti

Fenerbahçe, Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'e maaşının 4 katını teklif etti

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal’ın istediği Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen için kesenin ağzını açtı.

Norveç basını, Gulbrandsen’ın yakın çevresine dayandırdığı habere göre; Sarı-Lacivertliler, sezon sonu serbest kalacak olan 26 yaşındaki golcüye Salzburg’dan aldığı maaşın 4 katını yani 4 milyon Norveç Kronu (yaklaşık 2. 8 milyon TL) teklif etti.

OZAN DA GERİ DÖNÜYOR

SALZBURG formasıyla 33 maçta 10 gol atan 6 da asist yapan golcünün de teklife sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman’ın, bu sezon ise Phillip Cocu’nun kadro dışı bıraktığı ve ara transfer döneminde Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan geri dönüyor. 24 yaşındaki orta sahanın başarılı performansıyla Ersun Yanal’ın dikkatini çektiği öğrenildi. Yanal, sezon öncesi kampında öğrencisine şans tanımak istediğini yönetime iletti.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

SSK'lı emekliye 4'lü müjde paketi