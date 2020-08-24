  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:58
  • |
  • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, bugün resmi sözleşmeyi imzalıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, bugün resmi sözleşmeyi imzalıyor

Paylaş

Transfer döneminin en agresif takımı Fenerbahçe, stoper transferinde de mutlu sona ulaştı. İspanyol basınının son dakika olarak geçtiği habere göre Sarı-Lacivertliler, bir süredir peşinde olduğu Mauricio Lemos konusunda Las Palmas ile el sıkıştı. Kanarya, 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı için İspanyol ekibine 1,5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Resmi imzalar bugün atılırken Mauricio Lemos kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, savunma hattı için önemli bir takviye yaptı.

İspanya basınında son dakika olarak duyurulan haberlere göre sarı-lacivertliler, Las Palmas’ın stoperi Mauricio Lemos ile her konuda anlaştı.

1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI

Haberlerde, Lemos’un Fenerbahçe’ye sadece bir adım uzakta olduğu kaydedilirken, iki kulübün 1.5 milyon euro bonservis bedeli için uzlaştığı yazıldı.

BUGÜN İMZALAR ATILIYOR

Resmi sözleşmenin bugün atılacağı ve kısa sürede Lemos’un İstanbul’a geçeceği savunuldu.

(Skorer)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor
Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor

Fenerbahçe'nin 'Yeni Lugano'su bugün imzalıyor

Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı
Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

Gece 01:00 sularında yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı

F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

F.Bahçe'de bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Lukoki'nin hedefi büyük takımlarda oynamak

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.

Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi
Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi

Fener'den Marcelo hamlesi! Müthiş teklife cevap geldi

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.

Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?
Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?

Sürpriz telefon: Pato'yu ister misiniz?

Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.

Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi
Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi

Galatasaray'da Johan Carbonero sürprizi

Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.

Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi
Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi

Alper Potuk'un yeni takımı belli gibi

Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.

Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi
Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi

Trabzonspor bir transferde daha sona geldi! İmzalar an meselesi

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.