Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, bugün resmi sözleşmeyi imzalıyor

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, savunma hattı için önemli bir takviye yaptı.
İspanya basınında son dakika olarak duyurulan haberlere göre sarı-lacivertliler, Las Palmas’ın stoperi Mauricio Lemos ile her konuda anlaştı.
1,5 MİLYON EUROYA ANLAŞMA SAĞLANDI
Haberlerde, Lemos’un Fenerbahçe’ye sadece bir adım uzakta olduğu kaydedilirken, iki kulübün 1.5 milyon euro bonservis bedeli için uzlaştığı yazıldı.
BUGÜN İMZALAR ATILIYOR
Resmi sözleşmenin bugün atılacağı ve kısa sürede Lemos’un İstanbul’a geçeceği savunuldu.
(Skorer)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstür çekim tarihlerini açıkladı.
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo Guedes'e teklif götürdü. Sarı-Lacivertliler, Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Brezilyalıya 2+1 yıldan senelik 2 milyon euronun üzerinde cazip bir teklif sundu. Tecrübeli stoper ise bu teklife “Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım. Ne Beşiktaş kulübünü ne de taraftarlarını hayal kırıklığına uğratamam” cevabını verdi.
Sao Paulo ile sözleşmesini sürpriz şekilde fesheden Brezilyalı yıldız Alexandre Pato, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Avrupa'ya dönmek isteyen 30 yaşındaki forvetin menajeri, Erdal Torunoğulları'nı arayarak ‘Pato'yu ister misiniz?' diye sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu dönüş yapması halinde transfer için devreye girilecek.
Kolombiya ekiplerinden Once Caldas'ta forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat Johan Carbonero, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Tekniği, sürati ve kuvvetiyle öne çıkan Kolombiyalı futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde satın alma opsiyonuyla kiralanacak.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Alper Potuk, Göztepe'ye transfer oluyor.
Forvet hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Almanya 2. Lig ekibi Darmstadt'da forma giyen Serdar Dursun ile anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer, Alman ekibine ise 600 bin euro önerdi. Transferin bitmesi an meselesi.