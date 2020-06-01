Fenerbahçe, Nenad Bjelica'nın sağ kolu olarak Selçuk Erdoğan'ı düşünüyor

Ali Koç ve yönetiminin sportif direktörlük koltuğu için Emre Belözoğlu, teknik direktörlük pozisyonu için de Nenad Bjelica’da karar kıldığı son günlerin açığa kavuşması beklenen haberler arasında.
Kulislerde dolaşan bilgi ise Selçuk Erdoğan isminin Fenerbahçe’de gündeme geldiği ve kulüpteki profesyonellerin son günlerde Erdoğan hakkında bilgi topladığı, araştırma yaptığı yönünde.
Kariyerine 21 yaşında Beşiktaş’ta başlayan ve Avrupa’nın en genç antrenörü unvanına sahip olan Selçuk Erdoğan’ın Bjelica’nın sağ kolu olması ihtimali yüksek olan bir durum olarak konuşuluyor.
Genç yaşına rağmen birçok takımla Süper Lig tecrübesi yaşayan Erdoğan, Atletico Madrid’de kısa bir süreliğine eğitim çalışmasında bulunmuş ve geçtiğimiz sezon Porto ile Getafe’nin de radarına girmişti.
(Fanatik)
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.
Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl-42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...