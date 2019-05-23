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  3. Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi Antalyaspor'dan isteyecek

Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi Antalyaspor'dan isteyecek

Fenerbahçe, Nazım Sangare'yi Antalyaspor'dan isteyecek

Şener Özbayraklı’nın Galatasaray’la anlaşmasının ardından sağ bek arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe’den Nazım Sangare’ye kanca.

Antalyaspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, siyahi olduğu için yabancı sanılsa da akıcı şekilde Türkçe konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakan yerli statüsündeki Nazım Sangare, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilerin, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyeceği öğrenildi.

(Sabah)

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