Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Fraport TAV Antalyaspor’dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır.
Futbolcumuz Nazım Sangare’ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz.”
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.
Peru'nun Binacional takımından Kolombiya'nın CD America takımına transfer olan 26 yaşındaki golcü Aldair Rodriguez, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bilmediği bir sebepten dolayı transferin gerçekleşmediğini açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'in teknik direktörü Hari Vukas, İstanbul'da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son günlerde Merkez Hakem Kurulu'yla (MHK) ilgili gündeme gelen iddialara cevap verdi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.