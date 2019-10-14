Fenerbahçe, Nabil Dirar ile sözleşme yenileme kararı aldı
Fenerbahçe'nin sezon başından beri profesyonelliği ile takdir toplayan Nabil Dirar ile sözleşme yenilemeyi düşündüğü ortaya çıktı.
Yönetimin, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığında fıtık rahatsızlığına rağmen iğnelerle sahaya çıkan ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Faslı yıldızla devre arası masaya oturacağı bildirildi. Dirar ile seneliği 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı öğrenildi. Faslı starın da Fener’de kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
(Star)