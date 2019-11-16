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  3. Fenerbahçe Muriqi ve Kruse'yi yetiştirmek için çalışıyor

Fenerbahçe Muriqi ve Kruse'yi yetiştirmek için çalışıyor

Fenerbahçe Muriqi ve Kruse'yi yetiştirmek için çalışıyor

Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat'ın sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi. Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.

Fenerbahçe'de Malatya maçı öncesinde zamana karşı yarış var. Vedat Muriqi'in sakatlığının beklenenden ciddi olması Sarı-Lacivertli kurmayları harekete geçirdi.

Kasığındaki ödem geçen ve ağrıları büyük oranda azalan Kruse'nin yetiştirilmesi için doktorlar seferber oldu.

Ersun Yanal'ın Kruse ve Vedat'ın durumunu çok yakından takip ettiği bildirildi. Vedat'ın ayak bileğindeki 2 bağda esneme var. Malatya'da oynaması zor.

SAMANDIRA'DA EMRE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanına kasığındaki ağrıları geçen kaptan Emre Belözoğlu da katıldı. Bu gelişme teknik heyeti sevindirdi. Antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Fenerbahçe, Malatya maçı hazırlıklarına bugün de devam edecek.

(Takvim)


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