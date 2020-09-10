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aksam.com.tr
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 16:30
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Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Boluspor'a kiraladı

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı Boluspor'a kiraladı

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Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a kiralandı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 2001 doğumlu futbolcu Muhammed Gümüşkaya, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a kiralandı. 1+1 yıllık opsiyonla kiralanan Gümüşkaya, forma giydiği sürede herhangi bir kulübe satılırsa Boluspor satıştan yüzde 15 pay alacak.

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