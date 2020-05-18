Fenerbahçe, Mirko Maric için girişimlerini sıklaştırdı

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriqi’in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.
Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.
1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI
Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.
4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ
Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.
VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR
2 yıl sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.
(Sabah)
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulunda yaptığı açıklamada transferde yerli piyasaya yöneleceklerini açıklamıştı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki orta saha Berat Ayberk Özdemir için Gençlerbirliği'ne 2 milyon Euro ve oyuncu teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, bu transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'a gelen teklifleri de daha rahat değerlendirecek.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliği Luiz Gustavo alacak. Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması beklenirken transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.