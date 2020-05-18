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aksam.com.tr
  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:32
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  • 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:41

Fenerbahçe, Mirko Maric için girişimlerini sıklaştırdı

Fenerbahçe, Mirko Maric için girişimlerini sıklaştırdı

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, maliyeti düşük ve gelecek vaat eden futbolculara yöneldi. Vedat Muriqi için ciddi teklifler alan Sarı-Lacivertliler, Osijek'in 24 yaşındaki forveti Mirko Maric için girişimlerini hızlandırdı. 1.87 boyundaki başarılı golcü, savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriqi’in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.

Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.

1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI

Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.

4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.

VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR

2 yıl sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.

(Sabah)

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