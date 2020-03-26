Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

'Sporcumuzun ikinci test sonuçları geldi' 'Sporcumuzun ikinci test sonuçları geldi' Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Ligler iptal edildi, bu sezon şampiyon yok! Ligler iptal edildi, bu sezon şampiyon yok! İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.

Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama: Erteleme kararı çıktığı gibi bunu yaptık Fenerbahçe'den açıklama: Erteleme kararı çıktığı gibi bunu yaptık Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, “Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle modern ekipmanlarla devam ediyor. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil" dedi.

Kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacaklar Kulüp personeli için maaşlarında kesinti yapacaklar İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.