Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Milli Boksörümüz, Kulübümüz sporcusu Serhat Güler’in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak isteriz.
Tokyo Olimpiyatları kota mücadeleleri kapsamında İngiltere’de bulunan sporcumuz Serhat Güler, 17 Mart tarihinde ülkemize dönmüştür. Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle Korona testine tabi tutulmuştur.
İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler’in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibariyle taburcu edilmiştir.”
Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, “Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle modern ekipmanlarla devam ediyor. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil" dedi.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
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