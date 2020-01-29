Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak

SPOR GÜNDEMİ

Sergen geldi, yıldızlar gidiyor! Oğuzhan'dan sonra şimdi de Burak... Sergen geldi, yıldızlar gidiyor! Oğuzhan'dan sonra şimdi de Burak... Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve... Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Harcama limiti sıkıntısı sebebiyle henüz resmen açıklanamayan Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın bu sabah yapacağı idmana çıkamayacak.

Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak Fenerbahçe, Zajc ile bir taşla iki kuş vuracak İtalyan ekibi Brescia'ya transfer olacak Miha Zajc'ın satışı ile 4 milyon Euro gelir elde edecek olan Fenerbahçe, bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydıracak. Simon Falette'e lisans çıkartılabilecek.

Derbinin favorisi Ali Palabıyık Derbinin favorisi Ali Palabıyık Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık’ın yönetmesi bekleniyor. Palabıyık ilk yarıda gösterdiği performansla 43 hakem arasında en yüksek not alan isim olmuştu...

Cedi Osman'ın depremzedelere desteği sürüyor Cedi Osman'ın depremzedelere desteği sürüyor NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem nedeniyle panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp destek verdi.