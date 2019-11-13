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  3. Fenerbahçe, Miha Zajc'in bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe, Miha Zajc'in bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe, Miha Zajc'in bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın taliplerini bekliyor.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Miha Zajc için gündeme flaş bir iddia geldi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu sezon kadrosunda düşünmediği isimlerden olan Miha Zajc'ın ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edildi.

Rus ekiplerinin sezon başından bu yana ısrarcı olduğu 25 yaşındaki orta sahanın en az 5 milyon euro bonservis bedeliyle satılacağı ileri sürüldü.

(Sabah)


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